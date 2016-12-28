Суд разрешил ГПУ начать заочное расследование в отношении А.Шепелева
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре начать специальное (заочное) досудебное расследование против бывшего депутата Верховной Рады Александра Шепелева. Об этом говорится в постановлении суда от 16 декабря, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Напомним, главный военный прокурор Анатолий Матиос в августе сообщил, что экс-нардеп Александр Шепелев согласился работать на ФСБ РФ, в результате чего было открыто в отношении него уголовное производство по статье "госизмена".
Ранее заместитель Генерального прокурора Евгений Енин сообщил, что Российская Федерация официально отказала Украине в выдаче бывшего народного депутата Александра Шепелева.
Напомним, 3 апреля 2015 года Генеральная прокуратура Украины обратилась в Генпрокуратуру РФ с запросом о выдаче бывшего народного депутата Украины Александра Шепелева.
Как сообщал УНН, Одинцовский городской суд Московской области Российской Федерации принял решение о задержании экс-нардепа А.Шепелева до 28 апреля 2015 года. Однако решения о его экстрадиции в Украину не было.
Экс-нардеп А.Шепелев подозревается в хищении средств "Родовид банка" в особо крупных размерах, а также в покушении на убийство бывшего акционера банка Сергея Дядечко.