Суд дозволив ФБР прослуховувати радника Д.Трампа під час президентської кампанії - ЗМІ

Як зазначається, такий ордер є доказом, що у ФБР були підстави вважати, що під час президентської кампанії 2016 року радник Д.Трампа міг контактувати з російськими агентами.

“Це підтверджує всі мої підозри щодо неправомірного і політично мотивованого стеження з боку влади”, — сказав сам К.Пейдж.

Наразі ФБР і комітети Конгресу вивчають, чи намагалася Росія вплинути на вибори у США на користь Д.Трампа, переважно шляхом злому електронних листів демократів і поширення “незручної інформації”.

Як повідомляв УНН, Д.Трамп назвав президента Сирії “твариною”.