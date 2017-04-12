Суд дозволив ФБР прослуховувати радника Д.Трампа під час президентської кампанії - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Федеральне бюро розслідувань США ще минулого літа отримало дозвіл від суду на прослуховування Картера Пейджа, колишнього радника президента США Дональда Трампа під час президентської кампанії, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Як зазначається, такий ордер є доказом, що у ФБР були підстави вважати, що під час президентської кампанії 2016 року радник Д.Трампа міг контактувати з російськими агентами.
“Це підтверджує всі мої підозри щодо неправомірного і політично мотивованого стеження з боку влади”, — сказав сам К.Пейдж.
Наразі ФБР і комітети Конгресу вивчають, чи намагалася Росія вплинути на вибори у США на користь Д.Трампа, переважно шляхом злому електронних листів демократів і поширення “незручної інформації”.
Як повідомляв УНН, Д.Трамп назвав президента Сирії “твариною”.