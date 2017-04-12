Суд разрешил ФБР прослушивать советника Д.Трампа во время президентской кампании - СМИ

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 73783 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110242 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168346 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123669 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121082 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114857 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105844 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107361 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103812 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159068 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд разрешил ФБР прослушивать советника Д.Трампа во время президентской кампании - СМИ

Суд разрешил ФБР прослушивать советника Д.Трампа во время президентской кампании - СМИ

Киев  •  УНН

 • 10535 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Федеральное бюро расследований США еще прошлым летом получило разрешение от суда на прослушивание Картера Пейджа, бывшего советника президента США Дональда Трампа во время президентской кампании, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Как отмечается, такой ордер является доказательством, что в ФБР были основания полагать, что во время президентской кампании 2016 года советник Д.Трампа мог контактировать с российскими агентами.

"Это подтверждает все мои подозрения относительно неправомерного и политически мотивированной слежки со стороны власти", - сказал К.Пейдж.

Сейчас ФБР и комитеты Конгресса изучают, пыталась ли Россия повлиять на выборы в США в пользу Д.Трампа, преимущественно путем взлома электронных писем демократов и распространения "неудобной информации".

Как сообщал УНН, Д.Трамп назвал президента Сирии "животным".

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