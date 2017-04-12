Суд разрешил ФБР прослушивать советника Д.Трампа во время президентской кампании - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Федеральное бюро расследований США еще прошлым летом получило разрешение от суда на прослушивание Картера Пейджа, бывшего советника президента США Дональда Трампа во время президентской кампании, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Как отмечается, такой ордер является доказательством, что в ФБР были основания полагать, что во время президентской кампании 2016 года советник Д.Трампа мог контактировать с российскими агентами.
"Это подтверждает все мои подозрения относительно неправомерного и политически мотивированной слежки со стороны власти", - сказал К.Пейдж.
Сейчас ФБР и комитеты Конгресса изучают, пыталась ли Россия повлиять на выборы в США в пользу Д.Трампа, преимущественно путем взлома электронных писем демократов и распространения "неудобной информации".
Как сообщал УНН, Д.Трамп назвал президента Сирии "животным".