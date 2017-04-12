Суд разрешил ФБР прослушивать советника Д.Трампа во время президентской кампании - СМИ

Как отмечается, такой ордер является доказательством, что в ФБР были основания полагать, что во время президентской кампании 2016 года советник Д.Трампа мог контактировать с российскими агентами.

"Это подтверждает все мои подозрения относительно неправомерного и политически мотивированной слежки со стороны власти", - сказал К.Пейдж.

Сейчас ФБР и комитеты Конгресса изучают, пыталась ли Россия повлиять на выборы в США в пользу Д.Трампа, преимущественно путем взлома электронных писем демократов и распространения "неудобной информации".

Как сообщал УНН, Д.Трамп назвал президента Сирии "животным".