Суд дозволив арештувати екс-міністра часів В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Апеляційний суд міста Києва обрав колишньому міністру доходів і зборів України Олександру Клименку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, передає УНН з посиланням на прес-службу суду.
Як зазначається, 8 лютого 2017 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва розглянула апеляційну скаргу захисника О.Клименка на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30 січня 2015 року. Вказаною ухвалою суду першої інстанції задоволено клопотання слідчого другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного Клименка О.В., додали у суді.
"За результатами апеляційного розгляду колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва постановила: апеляційну скаргу, подану захисником в інтересах підозрюваного Клименка О.В. – задовольнити частково; ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30 січня 2015 року – скасувати", - йдеться у повідомленні.
Також суд вирішив постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Клименка О.В. – задовольнити.
"Обрати підозрюваному Клименку О.В. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.
Також ухвалою роз’яснено, що у такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м’який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.