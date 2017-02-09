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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд разрешил арестовать экс-министра времен В.Януковича

Киев • УНН

 • 9653 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Апелляционный суд Киева избрал бывшему министру доходов и сборов Украины Александру Клименко меру пресечения в виде содержания под стражей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд разрешил арестовать экс-министра времен В.Януковича

Как отмечается, 8 февраля 2017 г. коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрела апелляционную жалобу защитника А. Клименко на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 30 января 2015 года. Указанным постановлением суда первой инстанции удовлетворено ходатайство следователя второго следственного отдела управления специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Клименко А.В., добавили в суде.

"По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева постановила: апелляционную жалобу, поданную защитником в интересах подозреваемого Клименко А.В. - удовлетворить частично; определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 30 января 2015 года - отменить", - говорится в сообщении.

Также суд решил вынести новое решение, которым ходатайство следователя второго следственного отдела управления специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Клименко А.В. - удовлетворить.

"Выбрать подозреваемому Клименко А.В. меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Также постановлением разъяснено, что в таком случае после задержания лица и не позднее чем через 48 часов с момента его доставки по месту уголовного производства следственный судья, суд с участием подозреваемого, обвиняемого рассматривает вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или ее изменении на более мягкую меру пресечения, о чем выносит определение.

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