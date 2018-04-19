Суд допитає Турчинова та Пашинського у справі Єфремова

"Заслухавши клопотання прокурора про виклик додаткових свідків – Пашинського та Турчинова, суд вирішив: клопотання задовольнити. Але викликати цих свідків після дослідження матеріалів справи. Таким чином у суд відкладає розгляд справи на 10 годину 24 квітня", - сказав головуючий у процесі суддя Олександр Пелих.



Він також повідомив, що о 10.00 25 квітня заплановано допит та голови Верховної Ради Андрія Парубія.



Варто зазначити, що сьогодні у суді планувалося допитати народного депутата Ігоря Мосійчука, але той з невідомих причин не з явився в судове засідання.



У відповідь на цю інформацію Єфремов сказав: "Битися у пленарній залі йому здоров я дозволяє, а з явитися в суд – не дозволяє. Він вже не перший раз не з являється, а ви зауважень прокуратурі не робите. Я вже неодноразово просив – залиште мене у тюрмі, щоб я не брав участь у цьому спектаклі, і бавтеся тут самі".



У свою чергу колегія суддів ухвалила викликати Мосійчука повторно у судове засідання на 10.00 17 травня.



На своє виправдання сторона обвинувачення, яка повинна забезпечити явку свідка зі свого боку, зазначила, що повідомляла Мосійчука у належний спосіб про дату, час і місце суду і він обіцяв прибути.



Нагадаємо, Єфремов обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 КК України.



