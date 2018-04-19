Суд допросит Турчинова и Пашинского по делу Ефремова

"Заслушав ходатайство прокурора о вызове дополнительных свидетелей - Пашинский и Турчинова, суд решил: ходатайство удовлетворить. Но вызвать этих свидетелей после исследования материалов дела. Таким образом в суд откладывает рассмотрение дела на 10:00 24 апреля", - сказал председательствующий в процессе судья Александр Пелих.



Он также сообщил, что в 10.00 25 апреля запланирован допрос и председателя Верховной Рады Андрей Парубий.



Стоит отметить, что сегодня в суде планировалось допросить народного депутата Игоря Мосийчука, но тот по неизвестным причинам не появился в судебное заседание.



В ответ на эту информацию Ефремов сказал: "Драться в пленарном зале ему здоровья позволяет, а появиться в суд - не позволяет. Он уже не первый раз не с является, а вы замечаний прокуратуре не делаете. Я уже неоднократно просил - оставьте меня в тюрьме, чтобы я не принимал участие в этом спектакле, и играйте здесь сами ".



В свою очередь коллегия судей приняла вызвать Мосийчука повторно в судебное заседание на 10.00 17 мая.



В свое оправдание сторона обвинения, которая должна обеспечить явку свидетеля со своей стороны, отметила, что сообщала Мосийчука надлежащим образом о дате, времени и месте суда и он обещал прибыть.



Напомним, Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений , предусмотренных ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27 , ст.341 УК Украины.



