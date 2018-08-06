Суд допитав свідків у справі про булінг у Чернігові навесні 2017 року
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Продовжуються судові розгляди у резонансній справі про побиття школярок у 2017 році. Про це повідомила прес-служба прокуратури Чернігівської області, передає УНН.
"Чернігівською місцевою прокуратурою продовжує підтримуватись публічне обвинувачення в суді у кримінальному провадженні за фактами побиття з хуліганських мотивів у центрі м. Чернігова трьох неповнолітніх дівчат у березні-квітні 2017 року", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у кримінальному провадженні проведено понад 10 судових засідань, більша частина з яких не відбулася через неявку сторін кримінального провадження.
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Крім того, Чернігівською місцевою прокуратурою в межах наданих повноважень вживаються вичерпні заходи до оперативного розгляду кримінального провадження у розумні строки.
Судові розгляди з вини сторони обвинувачення не відкладалися.
На даний час, у ході судового розгляду допитано потерпілих та 14 свідків обвинувачення.
Судовий розгляд триває.
Нагадаємо, 5 квітня 2017 року поліція відкрила кримінальне провадження щодо публічного побиття неповнолітньої в чернігівській школі.
Як повідомляв УНН, 3 серпня в Одесі група школярів побила однокласницю.