Суд допитав свідків у справі про булінг у Чернігові навесні 2017 року

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Продовжуються судові розгляди у резонансній справі про побиття школярок у 2017 році. Про це повідомила прес-служба прокуратури Чернігівської області, передає УНН.

"Чернігівською місцевою прокуратурою продовжує підтримуватись публічне обвинувачення в суді у кримінальному провадженні за фактами побиття з хуліганських мотивів у центрі м. Чернігова трьох неповнолітніх дівчат у березні-квітні 2017 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у кримінальному провадженні проведено понад 10 судових засідань, більша частина з яких не відбулася через неявку сторін кримінального провадження.

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Крім того, Чернігівською місцевою прокуратурою в межах наданих повноважень вживаються вичерпні заходи до оперативного розгляду кримінального провадження у розумні строки.

Судові розгляди з вини сторони обвинувачення не відкладалися.

На даний час, у ході судового розгляду допитано потерпілих та 14 свідків обвинувачення.

Судовий розгляд триває.

Нагадаємо, 5 квітня 2017 року поліція відкрила кримінальне провадження щодо публічного побиття неповнолітньої в чернігівській школі.

Як повідомляв УНН, 3 серпня в Одесі група школярів побила однокласницю.

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