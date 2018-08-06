Суд допросил свидетелей по делу о буллинге в Чернигове весной 2017 года

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КИЕВ. 6 августа. УНН. Продолжаются судебные разбирательства по резонансному делу об избиении школьниц в 2017 году. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черниговской области, передает УНН.

“Черниговской местной прокуратурой продолжает поддерживаться публичное обвинение в суде в уголовном производстве по фактам избиения из хулиганских побуждений в центре г.Чернигова трех несовершеннолетних девушек в марте-апреле 2017 года”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, в уголовном производстве проведено более 10 судебных заседаний, большая часть из которых не состоялась из-за неявки сторон уголовного производства.

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Кроме того, Черниговской местной прокуратурой в пределах предоставленных полномочий принимаются исчерпывающие меры к оперативному рассмотрению уголовного производства в разумные сроки.

Судебные разбирательства по вине стороны обвинения не откладывались.

В настоящее время, в ходе судебного разбирательства допрошены пострадавшие и 14 свидетелей обвинения.

Судебное разбирательство продолжается.

Напомним, 5 апреля 2017 года полиция открыла уголовное производство относительно публичного избиения несовершеннолетней в черниговской школе.

Как сообщал УНН, 3 августа в Одессе группа школьников избила одноклассницу.

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