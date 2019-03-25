Суд долучив ще 18 томів доказів до справи щодо хабарництва на гірнічо-хімічному підприємстві
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Солом’янський райсуд Києва провів чергове судове засідання у справі про обвинувачення виконуючого обов’язки керівника ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" та його колишнього заступника з комерційних питань, зловживання яких завдали державному підприємству збитків на майже 13 млн дол. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба САП, передає УНН.
Під час cудового засідання суд продовжив долучення доказів у справі та долучив 18 томів матеріалів, у яких містяться документи, що підтверджують обставини висунутого обвинувачення.
Наступне засідання призначено на 12:30 год. 2 квітня 2019 року.
Нагадаємо, службові особи державного підприємства “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів служби та перебуваючи у змові з іншими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, упродовж грудня 2014 року - липня 2016 року умисно продавали титановмісні руди за заниженими цінами через пов’язані та підконтрольні у відповідний спосіб компанії-посередники. В подальшому вказані корисні копалини перепродавались іноземним суб’єктам господарювання реального сектору економіки вже за дійсними ринковими цінами.
За результатами судової економічної експертизи встановлено, що такими діями державному підприємству спричинено збитків у розмірі 12 867 390,75 доларів США.
Як повідомляв УНН, на попередньому засіданні суд долучив 30 томів доказів до справи щодо хабарництва на гірнічо-хімічному підприємстві.