Суд приобщил еще 18 томов доказательств к делу о взятках на горно-химическом предприятии

Во время Судебная заседания суд продлил добавления доказательств по делу и приобщил 18 томов материалов, в которых содержатся документы, подтверждающие обстоятельства предъявленного обвинения.

Следующее заседание назначено на 12:30 ч. 2 апреля 2019 года.

Напомним, должностные лица государственного предприятия "Объединенная горно-химическая компания", злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы и находясь в сговоре с другими лицами, материалы по которым выделено в отдельное производство, на протяжении декабря 2014 года - июля 2016 года умышленно продавали титаносодержащих руды по заниженным ценам через связанные и подконтрольные соответствующим образом компании-посредники. В дальнейшем указанные полезные ископаемые перепродавались иностранным субъектам хозяйствования реального сектора экономики уже по действительным рыночным ценам.

По результатам судебной экономической экспертизы установлено, что такими действиями государственному предприятию нанесен ущерб в размере 12 867 390,75 долларов США.

Как сообщал УНН, на предыдущем заседании суд приобщил 30 томов доказательств к делу о взяточничестве на горно-химическом предприятии.