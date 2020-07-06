Суд арештував заступника начальника відділу прокуратури Рівненської області
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Суд взяв під варту заступника начальника відділу прокуратури Рівненської області, якого підозрюють в одержанні хабара у виді двох ноутбуків загальною вартістю майже 30 тис. грн за закриття кримінальних провадженнь, з можливістю внесення застави. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
“У п’ятницю, 3 липня, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 63 тисячі гривень”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляє поліція, заступникові начальника відділу обласної прокуратури повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, заступника начальника одного з відділів прокуратури Рівненської області викрито на одержанні хабара у виді двох ноутбуків загальною вартістю майже 30 тис. грн за закриття справ щодо тимчасово виконуючого обов’язки начальника одного з відділень поліції на Рівненщині.