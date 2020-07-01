На Рівненщині прокурора спіймали на хабарі за закриття справ щодо поліцейського

“Генеральною інспекцією Офісу Генерального прокурора спільно з Головним слідчим управлінням ДБР, Управлінням стратегічних розслідувань в Рівненській області ДСР Нацполіції та прокуратурою Рівненської області 1 липня 2020 року викрито на одержанні неправомірної вигоди заступника начальника одного з відділів прокуратури Рівненської області (ч. 3 ст. 368 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за даними слідства, прокурор вимагав у тимчасово виконуючого обов’язки начальника одного з відділень поліції Рівненської області неправомірну вигоду у виді двох нових ноутбуків загальною вартістю майже 30 тис грн за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності у двох кримінальних провадженнях та подальше прийняття рішень про їх закриття.

“Наразі прокурора затримано, вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві судитимуть експоліцейського та його спільника через вимагання близько мільйона гривень.