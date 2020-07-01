У Києві судитимуть експоліцейського та його спільника через вимагання близько мільйона гривень

“До суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього інспектора роти управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції Нацполіції та його спільника. Вони обвинувачуються у вимаганні (ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України)”, — сказано у повідомленні.

Слідством встановлено, що з 25 грудня 2019 року по 23 січня 2020 року патрульний та його спільних погрожуючи громадянину насильством над його родичами та розголошенням конфіденційної інформації вимагали від нього 150 тисяч доларів США.

Зазначається, що 23 січня 2020 року слідчі ДБР затримали патрульного та його спільника під час отримання коштів. Загальна сума грошових коштів отриманих шляхом вимагання складає 985 310 грн.

У разі доведення вини, обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Житомирщині затримали на хабарі командира взводу.