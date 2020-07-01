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У Києві судитимуть експоліцейського та його спільника через вимагання близько мільйона гривень

У Києві судитимуть експоліцейського та його спільника через вимагання близько мільйона гривень

Київ • УНН

 • 9137 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. У Києві судитимуть колишнього інспектора роти управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції Нацполіції та його спільника, які підозрюються у вимаганні 985 310 гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

“До суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього інспектора роти управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції Нацполіції та його спільника. Вони обвинувачуються у вимаганні (ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України)”, — сказано у повідомленні.

Слідством встановлено, що з 25 грудня 2019 року по 23 січня 2020 року патрульний та його спільних погрожуючи громадянину насильством над його родичами та розголошенням конфіденційної інформації вимагали від нього 150 тисяч доларів США.

Зазначається, що 23 січня 2020 року слідчі ДБР затримали патрульного та його спільника під час отримання коштів. Загальна сума грошових коштів отриманих шляхом вимагання складає 985 310 грн.

У разі доведення вини, обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Житомирщині затримали на хабарі командира взводу.

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