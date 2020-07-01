В Киеве будут судить экс-полицейского и его сообщника из-за вымогательства около миллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В Киеве будут судить бывшего инспектора роты управления патрульной полиции в городе Киеве Департамента патрульной полиции Нацполиции и его сообщника, которые подозреваются в вымогательстве 985 310 гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
“В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего инспектора роты управления патрульной полиции в городе Киеве Департамента патрульной полиции Нацполиции и его сообщника. Они обвиняются в вымогательстве (ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины)”, — сказано в сообщении.
Следствием установлено, что с 25 декабря 2019 года по 23 января 2020 года патрульный и его совместных угрожая гражданину насилием над его родственниками и разглашением конфиденциальной информации требовали от него 150 тысяч долларов США.
Отмечается, что 23 января 2020 года следователи ГБР задержали патрульного и его сообщника при получении средств. Общая сумма денежных средств, полученных путем вымогательства составляет 985 310 грн.
В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Житомирской области задержали на взятке командира взвода.