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В Киеве будут судить экс-полицейского и его сообщника из-за вымогательства около миллиона гривен

В Киеве будут судить экс-полицейского и его сообщника из-за вымогательства около миллиона гривен

Киев  •  УНН

 • 9137 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. В Киеве будут судить бывшего инспектора роты управления патрульной полиции в городе Киеве Департамента патрульной полиции Нацполиции и его сообщника, которые подозреваются в вымогательстве 985 310 гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

“В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего инспектора роты управления патрульной полиции в городе Киеве Департамента патрульной полиции Нацполиции и его сообщника. Они обвиняются в вымогательстве (ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины)”, — сказано в сообщении.

Следствием установлено, что с 25 декабря 2019 года по 23 января 2020 года патрульный и его совместных угрожая гражданину насилием над его родственниками и разглашением конфиденциальной информации требовали от него 150 тысяч долларов США.

Отмечается, что 23 января 2020 года следователи ГБР задержали патрульного и его сообщника при получении средств. Общая сумма денежных средств, полученных путем вымогательства составляет 985 310 грн.

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Житомирской области задержали на взятке командира взвода.

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