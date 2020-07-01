На Житомирщині затримали на хабарі командира взводу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. У вівторок за результатами контролю за вчинення злочину прокурорами військової прокуратури Центрального регіону України затримано командира взводу зв’язку однієї з військових частин Житомирського гарнізону. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону України.
Вказаний військовослужбовець вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 10 000 грн від співслужбовця, який переводиться до іншого місця служби. За цю суму неправомірної вигоди підозрюваний обіцяв підписання обхідного листа та акту прийому передачі посади, а також надання доповіді командуванню частини про відсутність недоліків щодо стану майна відповідної служби.
Затримання відбулось одразу після час передачі вищевказаної суми військовою прокуратурою Центрального регіону України спільно зі слідчими СУ ГУНП в Житомирській області за оперативного супроводу ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області.
Відповідно до ч. 3 ст. 368 ККУ, затриманому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Буковині службовець міграційної служби "погорів" на хабарі в 2 тис. доларів.