В Житомирской области задержали на взятке командира взвода
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Во вторник по результатам контроля за совершение преступления прокурорами военной прокуратуры Центрального региона Украины задержали командира взвода связи одной из воинских частей Житомирского гарнизона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Указанный военнослужащий требовал и получил неправомерную выгоду в размере 10 000 грн от сослуживца, который переводится в другое место службы. За эту сумму неправомерной выгоды подозреваемый обещал подписания обходного листа и акта приема передачи должности, а также предоставление докладе командованию части об отсутствии недостатков относительно состояния имущества соответствующей службы.
Задержание состоялось сразу после передаче вышеуказанной суммы военной прокуратурой Центрального региона Украины совместно со следователями СУ ГУНП в Житомирской области при оперативном сопровождения ВБКОЗ УСБУ в Житомирской области.
Согласно ч. 3 ст. 368 УК, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним, на Буковине служащий миграционной службы "погорел" на взятке в 2 тыс. долларов.