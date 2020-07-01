В Ровенской области прокурора поймали на взятке за закрытие дел в отношении полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Заместителя начальника одного из отделов прокуратуры Ровенской области разоблачен на получении взятки в виде двух ноутбуков общей стоимостью почти 30 тыс грн за закрытие дел в отношении временно исполняющего обязанности начальника одного из отделений полиции на Ровенщине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.
“Генеральной инспекцией Офиса Генерального прокурора совместно с Главным следственным управлением ГБР, Управлением стратегических расследований в Ровенской области ДСР Нацполиции и прокуратурой Ровенской области 1 июля 2020 года разоблачен на получении неправомерной выгоды заместитель начальника одного из отделов прокуратуры Ровенской области (ч. 3 ст. 368 УК Украина)”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что по данным следствия, прокурор требовал у временно исполняющего обязанности начальника одного из отделений полиции Ровенской области неправомерную выгоду в виде двух новых ноутбуков общей стоимостью почти 30 тыс грн за непривлечение последнего к уголовной ответственности по двум уголовным производствам и дальнейшее принятие решений о их закрытия.
“Сейчас прокурор задержан, решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения”, — отмечается в сообщении.
Напомним, в Киеве будут судить экс-полицейского и его сообщника из-за вымогательства около миллиона гривен.