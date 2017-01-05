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Суд арештував за хабарництво ветеринара з Миколаївщини

Суд арештував за хабарництво ветеринара з Миколаївщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Суд арештував, з правом внесення застави, ветеринара з Миколаївщини за отримання неправомірної вигоди. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.

Так, упродовж квітня-травня 2015 року підозрюваний за попередньою змовою з керівником головного управління Держпродспоживслужби в області одержали від суб’єкта господарювання зазначену неправомірну вигоду за оформлення та видачу ветеринарних документів на здійснення експортування партії великої рогатої худоби в Арабську Республіку Єгипет та за неперешкоджання такій діяльності.

У середу, 4 січня 2017 року, слідчим суддею розглянуто клопотання слідчого прокуратури області та обрано запобіжний захід керівнику управління ветеринарної медицини в Новоодеському районі, який підозрюється у одержанні неправомірної вигоди у розмірі 1700 доларів США (ч.3 ст.368 КК України). Стосовно вказаної особи суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці з правом внесення застави у розмірі 300 тис грн.

При цьому, 16 грудня 2016 року слідчими прокуратури Миколаївської області вручені перші повідомлення про підозру ряду посадових осіб ветеринарної служби області за фактами чисельних порушень при експорті рогатої худоби за кордон.
Розслідування триває.

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