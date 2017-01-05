Суд арестовал за взяточничество ветеринара из Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Суд арестовал, с правом внесения залога, ветеринара из Николаевской области за получение неправомерной выгоды. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Так, в течение апреля-мая 2015 года подозреваемый по предварительному сговору с руководителем главного управления Госпродпотребслужбы в области получили от предприятия указанную неправомерную выгоду за оформление и выдачу ветеринарных документов на осуществление экспорта партии крупного рогатого скота в Арабскую Республику Египет и за непрепятствование такой деятельности.
В среду, 4 января 2017 года, следственным судьей рассмотрено ходатайство следователя прокуратуры области и избрана мера пресечения руководителю управления ветеринарной медицины в Новоодесском районе, который подозревается в получении неправомерной выгоды в размере 1700 долларов США (ч.3 ст.368 УК Украины). В отношении указанного лица суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с правом внесения залога в размере 300 тыс грн.
При этом, 16 декабря 2016 года следователями прокуратуры Николаевской области вручены первые сообщения о подозрении ряду должностных лиц ветеринарной службы области по фактам многочисленных нарушений при экспорте рогатого скота за границу.
Расследование продолжается.