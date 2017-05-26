Суд арештував з можливістю внесення 10 млн грн застави 23-го екс-податківця – А.Матіос
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Суд обрав запобіжний захід 23-му затриманому екс-податківцю у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн грн. Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.
“Крайній на цей період часу, не порушуючи строку затримання 72 години, затриманий нами 23-й екс-податківець арештований судом з правом застави в розмірі 10 млн грн”, — написав А.Матіос.
Варто зазначити, запобіжні заходи підозрюваним в участі у злочинній організації колишнього президента України Віктора Януковича та його оточення екс-податківцям обирав Печерський районний суд Києва.
Нагадаємо, 24 травня МВС і ГПУ прозвітували про “найбільшу антикорупційну операцію”.