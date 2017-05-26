Суд арестовал с возможностью внесения 10 млн грн залога 23-го экс-налоговика - А.Матиос
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Суд избрал меру пресечения 23-м задержанному экс-налоговику в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook написал главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.
“Крайний на этот период времени, не нарушая срока задержания 72 часа, задержанный нами 23-й экс-налоговик арестован судом с правом залога в размере 10 млн грн”, — написал А.Матиос.
Стоит отметить, меры подозреваемым в участии в преступной организации бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения экс-налоговикам избирал Печерский районный суд Киева.
Напомним, 24 мая МВД и ГПУ отчитались о “крупнейшей антикоррупционной операции”.