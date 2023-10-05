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Суд арештував військового, який розстріляв співслужбовців у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Суд взяв під варту військового, якого підозрюють у вбивстві двох співслужбовців у Києві. Про це журналісту УНН повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Центрального регіону.

Цитата

«Обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою», - повідомили в спеціалізованій прокуратурі.

Доповнення

У Києві солдат однієї з військових частин під час розпивання алкоголю розстріляв зі штатної зброї співслужбовців через раптовий конфлікт. Чоловіку було повідомлено про підозру.

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