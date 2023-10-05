Суд арештував військового, який розстріляв співслужбовців у Києві

Цитата

«Обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою», - повідомили в спеціалізованій прокуратурі.

Доповнення

У Києві солдат однієї з військових частин під час розпивання алкоголю розстріляв зі штатної зброї співслужбовців через раптовий конфлікт. Чоловіку було повідомлено про підозру.