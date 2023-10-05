Суд арестовал военного, расстрелявшего сослуживцев в Киеве

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Киев. 5 октября. УНН. Суд взял под стражу военного, которого подозревают в убийстве двух сослуживцев в Киеве. Об этом журналисту УНН сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Центрального региона.

Цитата

«Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - сообщили в специализированной прокуратуре.

Дополнение

В Киеве солдат одной из воинских частей во время распития алкоголя расстрелял из штатного оружия сослуживцев из-за внезапного конфликта. Мужчине было сообщено о подозрении.

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