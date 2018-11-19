Суд арештував висновки експерта у справі “рюкзаків для МВС”
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Хмельницький міськрайонний суд наклав арешт на документи, де містяться дані про експертизу у кримінальному провадженні стосовно закупівлі рюкзаків для потреб Міністерства внутрішніх справ. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.
Згідно з рішенням, поліція Хмельниччини розслідує кримінальне провадження за фактом зловживання владою експертом, який здійснював експертизу у справі “рюкзаків для МВС”.
У межах цієї справи поліція здійснила обшуки у кабінеті експерта, де вилучила, зокрема, висновки експерта, постанови про призначення експертиз тощо.
У зв’язку з цим майор поліції звернувся до слідчого судді з клопотанням накласти арешт на вилучені речі.
Суд розглянув це клопотання та наклав арешт на вилучені речі.
“Накласти арешт у кримінальному провадженні №12018240000000166, з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на тимчасово вилучене майно...”, — йдеться в тексті ухвали суду.
Крім того, поліція обшукала також і квартиру експерта у Києві. Після цього правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про арешт вилученого майна. Зокрема, за підсумками розгляду клопотання, суд арештував ноутбук, документи на квартиру, висновок експертного дослідження тощо.
Нагадаємо, САП закрила кримінальне провадження щодо сина чинного глави МВС Арсена Авакова — Олександра і його екс-заступника Сергія Чеботаря, фігурантів так званої "справи рюкзаків“.
У САП пояснили, що підставою для закриття кримінального провадження у так званій “справі рюкзаків” є відсутність доказів щодо обізнаності в якості виробів фігурантів справи — сина міністра внутрішніх справ України та екс-заступника очільника МВС.
Згодом Харківський суд затвердив угоду між слідством та третім фігурантом справи рюкзаків для МВС Литвином. Його засудили до 5 років умовно і зобов’язали відшкодувати близько 5 млн грн. Ці кошти він сплатив.