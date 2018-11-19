Суд арештував висновки експерта у справі “рюкзаків для МВС”

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Хмельницький міськрайонний суд наклав арешт на документи, де містяться дані про експертизу у кримінальному провадженні стосовно закупівлі рюкзаків для потреб Міністерства внутрішніх справ. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.