Суд арестовал выводы эксперта по делу "рюкзаков для МВД"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Хмельницкий горрайонный суд наложил арест на документы, где содержатся данные об экспертизе в уголовном производстве по закупкам рюкзаков для нужд Министерства внутренних дел. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.
Согласно решению, полиция Хмельницкой области расследует уголовное производство по факту злоупотребления властью экспертом, который осуществлял экспертизу по делу “рюкзаков для МВД”.
В рамках этого дела полиция провела обыски в кабинете эксперта, где изъяла, в частности, выводы эксперта, постановления о назначении экспертиз и тому подобное.
В связи с этим майор полиции обратился к следственному судье с ходатайством наложить арест на изъятые вещи.
Суд рассмотрел это ходатайство и наложил арест на изъятые вещи.
“Наложить арест в уголовном производстве №12018240000000166 с лишением права отчуждения, распоряжения и пользования, на временно изъятое имущество...”, — говорится в тексте постановления суда.
Кроме того, полиция обыскала также и квартиру эксперта в Киеве. После этого правоохранители обратились в суд с ходатайством об аресте изъятого имущества. В частности, по итогам рассмотрения ходатайства, суд арестовал ноутбук, документы на квартиру, вывод экспертного исследования и тому подобное.
Напомним, САП закрыла уголовное производство в отношении сына действующего главы МВД Арсена Авакова — Александра и его экс-заместителя Сергея Чеботаря, фигурантов так называемого “дела рюкзаков”.
В САП объяснили, что основанием для закрытия уголовного производства по так называемому “делу рюкзаков” является отсутствие доказательств осведомленности в качестве изделий фигурантов дела — сына министра внутренних дел Украины и экс-заместителя главы МВД.
Впоследствии Харьковский суд утвердил соглашение между следствием и третьим фигурантом дела рюкзаков для МВД Литвиным. Его приговорили к 5 годам условно и обязали возместить около 5 млн грн. Эти средства он заплатил.