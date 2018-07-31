Суд арештував підозрюваного у вбивстві 16-річної дівчини на столичній Оболоні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Шевченківський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави для підозрюваного у вбивстві 16-річної дівчини в Облонському районі Києва, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Києва.
“За клопотанням прокуратури міста Києва Шевченківський районний суд столиці обрав запобіжний захід для підозрюваного в умисному вбивстві 16-річної дівчини”, — зазначили у прес-службі.
У прокуратурі розповіли, що суд у повному обсязі задовольнив клопотання про обрання зловмиснику безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
Також зазначено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Проводяться усі необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин вчинення злочину.
Нагадаємо, 27 липня 2018 року до чергової частини столичної поліції звернулася киянка із повідомленням про те, що її сестра — уродженка Закарпаття, 2002 року народження — пішла на вечірню пробіжку та не повернулася додому. Провівши оперативно-розшукові заходи, працівники Оболонського управління поліції виявили безвісті зниклу у лісосмузі на вулиці Вишгородській.
Київські поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 16-річної дівчини, тіло якої знайшли у Оболонському районі столиці. Йому оголосили про підозру у скоєнні умисного вбивства дівчини.