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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 26205 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Суд арестовал подозреваемого в убийстве 16-летней девушки на столичной Оболони

Суд арестовал подозреваемого в убийстве 16-летней девушки на столичной Оболони

Киев  •  УНН

 • 10169 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Шевченковский районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога для подозреваемого в убийстве 16-летней девушки в Облонском районе Киева, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Киева.

"По ходатайству прокуратуры города Киева Шевченковский районный суд столицы избрал меру пресечения для подозреваемого в умышленном убийстве 16-летней девушки", - отметили в пресс-службе.

В прокуратуре рассказали, что суд в полном объеме удовлетворил ходатайство об избрании злоумышленнику безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Также указано, что досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Проводятся все необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств совершения преступления.

Напомним, 27 июля 2018 года в дежурную часть столичной полиции обратилась киевлянка с сообщением о том, что ее сестра - уроженка Закарпатья, 2002 года рождения - пошла на вечернюю пробежку и не вернулась домой. Проведя оперативно-розыскные мероприятия, работники Оболонского управления полиции обнаружили без вести пропавшую в лесополосе на улице Вышгородской.

Киевские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки, тело которой нашли в Оболонском районе столицы. Ему объявили о подозрении в совершении умышленного убийства девушки.

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