Суд арештував О.Навального на 15 діб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Тверський суд Москви заарештував на 15 діб опозиціонера Олексія Навального, визнавши його винним у непокорі законним вимогам співробітників поліції при затриманні під час несанкціонованої акції в центрі столиці РФ, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Також суд оштрафував О.Навального на 20 тис. рублів, визнавши його винним в організації несанкціонованої акції в центрі Москви.
Нагадаємо, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального 2 березня повідомив про таємну “імперію” Дмитра Медведєва. Це викликало хвилю протестних акцій у різних містах Росії.
У Москві під час мітингів у неділю було затримано щонайменше 1030 осіб.