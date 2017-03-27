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Суд арештував О.Навального на 15 діб

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Тверський суд Москви заарештував на 15 діб опозиціонера Олексія Навального, визнавши його винним у непокорі законним вимогам співробітників поліції при затриманні під час несанкціонованої акції в центрі столиці РФ, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Також суд оштрафував О.Навального на 20 тис. рублів, визнавши його винним в організації несанкціонованої акції в центрі Москви.

Нагадаємо, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального 2 березня повідомив про таємну “імперію” Дмитра Медведєва. Це викликало хвилю протестних акцій у різних містах Росії.

У Москві під час мітингів у неділю було затримано щонайменше 1030 осіб.

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