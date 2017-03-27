Суд арестовал А.Навального на 15 суток
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток оппозиционера Алексея Навального, признав его виновным в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции при задержании во время несанкционированной акции в центре столицы РФ, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
Также суд оштрафовал А.Навального на 20 тыс. рублей, признав его виновным в организации несанкционированной акции в центре Москвы.
Напомним, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального 2 марта сообщил о тайной "империи" Дмитрия Медведева. Это вызвало волну протестных акций в разных городах России.
В Москве во время митингов в воскресенье были задержаны по меньшей мере 1030 человек.