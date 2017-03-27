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Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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12:20 • 48638 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

08:46 • 82654 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 121795 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 135897 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 142004 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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11 марта, 14:12 • 131760 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 121804 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 107029 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд арестовал А.Навального на 15 суток

Суд арестовал А.Навального на 15 суток

Киев • УНН

 • 8538 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток оппозиционера Алексея Навального, признав его виновным в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции при задержании во время несанкционированной акции в центре столицы РФ, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

Также суд оштрафовал А.Навального на 20 тыс. рублей, признав его виновным в организации несанкционированной акции в центре Москвы.

Напомним, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального 2 марта сообщил о тайной "империи" Дмитрия Медведева. Это вызвало волну протестных акций в разных городах России.

В Москве во время митингов в воскресенье были задержаны по меньшей мере 1030 человек.

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