Суд арештував нападника на училище у Фінляндії, у результаті якого загинула українка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Фінський суд прийняв рішення про арешт підозрюваного в нападі на професійне училище в місті Куопіо у вівторок. Про це було оголошено після засідання суду в п’ятницю, повідомляє газета Ilta-Sanomat, передає УНН.
Фінна Йоела Отто Аукусті Маріна підозрюють у вбивстві і дев’яти замахах на вбивство. За словами керівника розслідування з Центральної кримінальної поліції Фінляндії Оллі Тьоуряса, термін для висування обвинувачення у справі — 13 лютого 2020 року.
“Залишається питання, чому це сталося, чого хотів нападник”, — сказав він журналістам. За його словами, занадто рано говорити про те, чи обиралися жертви випадково.
Раніше газета Helsingin Sanomat повідомила, що підозрюваний в нападі роками був предметом глузувань і знущань з боку інших студентів.
Раніше повідомлялося, що злочинець, який скоїв напад, — громадянин Фінляндії, який народився в цій країні, сам є студентом профучилища в Куопіо, що став мішенню для атаки. У нього, за словами поліцейських, була з собою “холодна зброя, яку він використовував, і вогнепальну зброю”. Підозрюваний серйозно постраждав під час затримання — поліцейським довелося стріляти в нього, зараз він знаходиться на лікуванні в Університетській лікарні Куопіо. Йому інкримінують вбивство і декілька випадків застосування насильства.
Як писав УНН, у МЗС підтвердили загибель українки під час стрілянини у Фінляндії.