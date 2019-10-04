Суд арестовал напавшего на училище в Финляндии, в результате которого погибла украинка
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Финский суд принял решение об аресте подозреваемого в нападении на профессиональное училище в городе Куопио во вторник. Об этом было объявлено после заседания суда в пятницу, сообщает газета Ilta-Sanomat, передает УНН.
Финна Йоэла Отто Аукусти Марина подозревают в убийстве и девяти покушениях на убийство. По словам руководителя расследования из Центральной криминальной полиции Финляндии Олли Тёуряса, срок для выдвижения обвинения по делу — 13 февраля 2020 года.
“Остается вопрос, почему это произошло, чего хотел нападавший”, — сказал он журналистам. По его словам, слишком рано говорить о том, выбирались ли жертвы случайно.
Ранее газета Helsingin Sanomat сообщила, что подозреваемый в нападении годами был предметом насмешек и издевательств со стороны других студентов.
Ранее сообщалось, что преступник, совершивший нападение, — гражданин Финляндии, родившийся в этой стране, сам является студентом профучилища в Куопио, ставшего мишенью для атаки. У него, по словам полицейских, было с собой “холодное оружие, которое он использовал, и огнестрельное оружие”. Подозреваемый серьезно пострадал при задержании — полицейским пришлось стрелять в него, сейчас он находится на лечении в Университетской больнице Куопио. Ему вменяется убийство и несколько случаев применения насилия.
Как писал УНН, в МИД подтвердили гибель украинки во время стрельбы в Финляндии.