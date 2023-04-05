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У справі "Надра України" арештували корпоративні права трьох підприємств

У справі "Надра України" арештували корпоративні права трьох підприємств

Київ • УНН

 • 621626 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. За матеріалами ДБР арештовано корпоративні права трьох підприємств екснардепа та російського олігарха, які протиправно привласнили нафто-газове родовище на Харківщині, пише УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

За матеріалами Державного бюро розслідувань суд арештував корпоративні права трьох підприємств, які, як вказано, протиправно привласнили надра Сахалінського нафто-газового родовища.

Заарештовано активи: ТОВ «Сахалінське»; ТОВ «Сіріус-1»; ТОВ «Іст Юроуп Петролеум».

Права передані в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження відкритого за фактом зловживання службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.

Контекст

У лютому 2023 року Державне бюро розслідувань спільно з СБУ викрили протиправну діяльність колишніх високопосадовців, які отримували незаконні надприбутки від видобутку газу з державних надр. Сума збитків державі може сягати сотень мільйонів гривень.

Правоохоронці провели обшуки у колишнього народного депутата України VIII скликання. Він, за даними ДБР, за попередньою змовою з посадовцями ПрАТ «НАК «Надра України», Держгеонадра, ТОВ «Сахалінське» та комерційними структурами у період 2003-2022 років фактично привласнив державні корисні копалини.

Під «патронатом» екснардепа, як вказали у ДБР, держструктури надавали спецдозволи на видобуток газу з відвертим порушенням процедур. У результаті сировина на папері коштувала набагато дешевше, також занижувались реальні обсяги видобутку на державному родовищі. Різницю клали «до кишені» організатори оборудки, зазначили у бюро.

Зокрема, як свідчать матеріали розслідування, через протиправну діяльність посадовців ПрАТ «НАК «Надра України» та низки комерційних структур Україна де-факто втратила право на Сахалінське нафто-газове родовище на Харківщині.

При тому, що з державного бюджету на розробку даного родовища було витрачено понад 1 млрд грн. За даними геологорозвідувальних робіт, поклади газу на цьому об’єкті становлять щонайменше 15 млрд кубометрів.

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