По делу "Недра Украины" арестованы корпоративные права трех предприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. По материалам ГБР арестованы корпоративные права трех предприятий экс-нардепа и российского олигарха, которые противоправно присвоили нефтегазовое месторождение в Харьковской области, пишет УНН со ссылкой на ГБР.
Детали
По материалам Государственного бюро расследований суд арестовал корпоративные права трех предприятий, которые, как указано, противоправно присвоили недра Сахалинского нефте-газового месторождения.
Арестованы активы: ООО «Сахалинское»; ООО «Сириус-1»; ООО «Ист Юроуп Петролеум».
Права переданы в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства открытого по факту злоупотребления служебным положением, повлекшие тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.
Контекст
В феврале 2023 года Государственное бюро расследований совместно с СБУ разоблачили противоправную деятельность бывших высокопоставленных чиновников, которые получали незаконные сверхприбыли от добычи газа из государственных недр. Сумма убытков государству может достигать сотен миллионов гривен.
Правоохранители провели обыски у бывшего народного депутата Украины VIII созыва. Он, сообщили в ГБР, по предварительному сговору с должностными лицами ЧАО «НАК «Надра Украины», Госгеонедра, ООО «Сахалинское» и коммерческими структурами в период 2003-2022 годов фактически присвоил государственные полезные ископаемые.
Под «патронатом» экс-нардепа, как указали в ГБР, госструктуры предоставляли спецразрешения на добычу газа с откровенным нарушением процедур. В результате сырье на бумаге стоило гораздо дешевле, также занижались реальные объемы добычи на государственном месторождении. Разницу клали «в карман» организаторы сделки, отметили в бюро.
В частности, как свидетельствуют материалы расследования, из-за противоправной деятельности должностных лиц ЧАО «НАК «Надра Украины» и ряда коммерческих структур Украина де-факто потеряла право на Сахалинское нефтегазовое месторождение на Харьковщине.
При том, что из государственного бюджета на разработку данного месторождения было потрачено более 1 млрд грн. По данным геологоразведочных работ, залежи газа на этом объекте составляют не менее 15 млрд кубометров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Расследование по госизмене экс-начальника крымского СБУ Кулинича завершили - ГБР