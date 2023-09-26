Суд арештував голову правління ГЗК з можливістю внесення застави у майже мільярд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Печерський районний суд Києва відправив під варту з можливістю внесення застави у майже мільярд гривень голову правління гірничо-збагачувального комбінату, що належить до групи компаній, власником яких є екснардеп Жеваго. Голову правління підозрюють у незаконному видобуванні надр на понад 157 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОГП.
Цитата
«За клопотанням прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 999 млн 991 тис грн голові правління гірничо-збагачувального комбінату, що належить до групи компаній, власником яких є народний депутат VII та VIII скликань», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що підозрюваного взяли під варту у залі суду.
Доповнення
Раніше голові ГЗК було повідомлено про підозру у незаконному видобуванні надр на понад 157 млрд грн.
З деталей справи випливає, що мова про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, який належить до групи компаній, власником яких є народний депутат VII та VIII скликань.
Відомо, що Полтавський ГЗК належить компанії Ferrexpo олігарху-втікачу Констянтину Жеваго, який був нардепом.
Суд заарештував в екснардепа Жеваго частки у трьох ГЗК.