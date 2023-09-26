Суд арестовал главу правления ГОКа с возможностью внесения залога в почти миллиард гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Печерский районный суд Киева отправил под стражу с возможностью внесения залога в почти миллиард гривен председателя правления горно-обогатительного комбината, принадлежащего к группе компаний, владельцем которых является экс-нардеп Жеваго. Председателя правления подозревают в незаконной добыче недр на более 157 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП.
Цитата
«По ходатайству прокуроров Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 999 млн 991 тыс. грн председателю правления горно-обогатительного комбината, принадлежащего к группе компаний, владельцем которых является народный депутат VII и VIII созывов», - говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемого взяли под стражу в зале суда.
Дополнение
Ранее главе ГОКа было сообщено о подозрении в незаконной добыче недр на более 157 млрд грн.
Из деталей дела следует, что речь о Полтавском горно-обогатительном комбинате, который принадлежит к группе компаний, владельцем которых является народный депутат VII и VIII созывов.
Известно, что Полтавский ГОК принадлежит компании Ferrexpo беглого олигарха Константина Жеваго, который был нардепом.
Суд арестовал у экс-нардепа Жеваго доли в трех ГОКах.