Суд арештував автомобіль, з якого розлилася азотна кислота на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Петриківський райсуд Дніпропетровської області наклав арешт на автомобіль, з якого стався витік азотної кислоти на трасі Дніпро - Кобеляки - Решетилівка. Про це повідомили у прес-службі суду, передає УНН.
"Ухвалою слідчого судді Петриківського районного суду Дніпропетровської області від 9 серпня 2018 року було накладено арешт на автомобіль з напівпричепом, з якого 7 серпня 2018 року в Петриківському районі, поблизу траси Н-31 Дніпро - Кобеляки - Решетилівка, стався витік азотної кислоти", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 7 серпня поблизу села Іванівка у Дніпропетровській області внаслідок розгерметизації автоцистерни, яка перевозила 24 тонни азотної кислоти, сталося витікання цієї речовини в полі - близько 4 тонн. Площа розливу становила близько 40 кв.м. Жертв та постраждалих не має. Рятувальники запевнили, що небезпеки для людей витік не складає. Через це відкрили кримінальне провадження. Згодом стало відомо, що підприємство не мало ліцензії на перевезення кислоти.