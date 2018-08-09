Суд арестовал автомобиль, из которого разлилась азотная кислота в Днепропетровской области

"Постановлением следователя судьи Петриковского районного суда Днепропетровской области от 9 августа 201 года был наложен арест на автомобиль с полуприцепом, из которого 7 августа 2018 года в Петриковском районе, вблизи трассы Н-31 Днепр - Кобеляки - Решетиловка, произошла утечка азотной кислоты", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 августа вблизи села Ивановка в Днепропетровской области в результате разгерметизации автоцистерны, перевозившей 24 тонны азотной кислоты, произошла утечка этого вещества в поле - около 4 тонн. Площадь разлива составила около 40 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Спасатели заверили, что опасности для людей утечка не составляет. Из-за этого открыли уголовное производство. Впоследствии стало известно, что предприятие не имело лицензии на перевозку кислоты.