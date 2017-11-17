Суд арештував 5-х грузинів, які викрали у подружжя 3,5 млн грн в Києві

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. П'ятьом учасникам злочинної групи, які підозрюються у вчиненні зухвалого розбійного нападу поблизу столичного автомобільного салону на Оболоні, обрано запобіжні заходи. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

Як вже повідомлялось, 14 листопада 2017 року, біля входу до приміщення автосалону на вул. С. Бандери, зловмисники підстерегли чоловіка та жінку, які збиралися придбати там автомобіль, та із застосуванням погроз та фізичного насильства відібрали в них сумку з 3,5 млн гривень.

"За клопотанням прокуратури міста Києва 5 учасникам злочинної групи, які підозрюються у вчиненні зухвалого розбійного нападу поблизу столичного автомобільного салону на Оболоні, обрано безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 листопада біля входу до приміщення автосалону по проспекту Степана Бандери зловмисники підстерегли чоловіка та жінку, які збиралися придбати там автомобіль, та відібрали в них сумку з 3,5 млн грн. Зловмисників затримали.

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