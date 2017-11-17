Суд арестовал 5-х грузин, похитивших у супругов 3,5 млн грн в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Пяти участникам преступной группы, которые подозреваются в совершении дерзкого разбойного нападения вблизи столичного автосалона на Оболони, избрана мера пресечения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.
Как уже сообщалось, 14 ноября 2017 года, у входа в помещение автосалона на ул. С. Бандеры, злоумышленники подкараулили мужчину и женщину, которые собирались приобрести там автомобиль, и с применением угроз и физического насилия отобрали у них сумку с 3,5 млн гривен.
"По ходатайству прокуратуры города Киева 5 участникам преступной группы, которые подозреваются в совершении дерзкого разбойного нападения вблизи столичного автосалона на Оболони, избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
Напомним, 14 ноября у входа в помещение автосалона по проспекту Степана Бандеры злоумышленники подкараулили мужчину и женщину, которые собирались приобрести там автомобиль, и отобрали у них сумку с 3,5 млн грн. Злоумышленников задержали.