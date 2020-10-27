Суд анулював ордер на арешт колишнього президента Болівії Моралеса
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Суд у Болівії анулював ордер на арешт колишнього президента країни Ево Моралеса, який перебуває у вигнанні. Він може повернутися на батьківщину, не ризикуючи бути затриманим. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.
“У понеділок болівійський суддя анулював ордер на арешт колишнього президента Ево Моралеса, який перебуває у вигнанні, надавши йому можливість повернутися на батьківщину, не ризикуючи бути затриманим”, — йдеться в повідомленні.
Вказано, що болівійська прокуратура в грудні минулого року видала ордер на арешт Моралеса, звинувативши його в підбурюванні до заколоту і тероризмі, вважаючи, що Моралес стоїть за заворушеннями після виходу у відставку.
“Судові чиновники заявили, що розслідування скарги, на підставі якої був виданий ордер, все ще триває. Прокуратура планує викликати Моралеса в суд. Анулювання ордера відкриває Моралесу можливість знову в’їхати в Болівію після більш ніж року, проведеного в вигнанні, поки країна перебувала під владою консервативної тимчасової адміністрації”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, болівійська прокуратура висунула екс-президенту Ево Моралесу офіційні обвинувачення в тероризмі і видала запит на його затримання. За версією звинувачення, Моралес “координував продовольчу блокаду міст під час зіткнень в листопаді 2019 року”, які спалахнули після його відставки.