Суд анулював ордер на арешт колишнього президента Болівії Моралеса

“У понеділок болівійський суддя анулював ордер на арешт колишнього президента Ево Моралеса, який перебуває у вигнанні, надавши йому можливість повернутися на батьківщину, не ризикуючи бути затриманим”, — йдеться в повідомленні.

Вказано, що болівійська прокуратура в грудні минулого року видала ордер на арешт Моралеса, звинувативши його в підбурюванні до заколоту і тероризмі, вважаючи, що Моралес стоїть за заворушеннями після виходу у відставку.

“Судові чиновники заявили, що розслідування скарги, на підставі якої був виданий ордер, все ще триває. Прокуратура планує викликати Моралеса в суд. Анулювання ордера відкриває Моралесу можливість знову в’їхати в Болівію після більш ніж року, проведеного в вигнанні, поки країна перебувала під владою консервативної тимчасової адміністрації”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, болівійська прокуратура висунула екс-президенту Ево Моралесу офіційні обвинувачення в тероризмі і видала запит на його затримання. За версією звинувачення, Моралес “координував продовольчу блокаду міст під час зіткнень в листопаді 2019 року”, які спалахнули після його відставки.