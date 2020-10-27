Суд аннулировал ордер на арест бывшего президента Боливии Моралеса
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Суд в Боливии аннулировал ордер на арест бывшего президента страны Эво Моралеса, который находится в изгнании. Он может вернуться на родину, не рискуя быть задержанным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
“В понедельник боливийский судья аннулировал ордер на арест бывшего президента Эво Моралеса, находящегося в изгнании, предоставив ему возможность вернуться на родину, не рискуя быть задержанным”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что боливийская прокуратура в декабре прошлого года выдала ордер на арест Моралеса, обвинив его в подстрекательстве к мятежу и терроризме, полагая, что Моралес стоит за волнениями после ухода в отставку.
“Судебные чиновники заявили, что расследование жалобы, на основании которой был выдан ордер, все еще продолжается. Прокуратура планирует вызвать Моралеса в суд. Аннулирование ордера открывает Моралесу возможность снова въехать в Боливию после более чем года, проведенного в изгнании, пока страна находилась под властью консервативной временной администрации”, — сказано в сообщении.
Напомним, боливийская прокуратура выдвинула экс-президенту Эво Моралесу официальные обвинения в терроризме и выдала запрос на его задержание. По версии обвинения, Моралес “координировал продовольственную блокаду городов во время столкновений в ноябре 2019 года”, которые вспыхнули после его отставки.