Субсидії будуть монетизовані - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко під час робочого візиту на Івано-Франківщину наголосив, що субсидії будуть монетизовані. Про це повідомив речник Глави держави Святослав Цеголко, передає УНН.
"Субсидії будуть монетизовані", - процитував С.Цеголко у Twitter слова П.Порошенка.
Субсидії будуть монетизовані. - Президент— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 10 февраля 2017 г.
Крім того, Глава держави зазначив, що хоче бачити прозорість щодо дорожніх тендерів.
"Єдина позиція - якість і вартість", - навів у Twitter слова Глави держави його речник.
Раніше П.Порошенко зазначив, що на будівництво доріг в Україні в цьому році додатково буде виділено 15 млрд грн від Національного банку України.