"Субсидии будут монетизированы", - процитировал С.Цеголко в Twitter слова П.Порошенко.

Субсидии будут монетизированы. - Президент

Кроме того, Глава государства отметил, что хочет видеть прозрачность по дорожным тендерам.

"Единая позиция - качество и стоимость", - привел в Twitter слова Главы государства его пресс-секретарь.

Ранее П.Порошенко отметил, что на строительство дорог в Украине в этом году дополнительно будет выделено 15 млрд грн от Национального банка Украины.