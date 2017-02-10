Субсидии будут монетизированы - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Ивано-Франковскую область отметил, что субсидии будут монетизированы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.
"Субсидии будут монетизированы", - процитировал С.Цеголко в Twitter слова П.Порошенко.
Субсидии будут монетизированы. - Президент- Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 10 февраля 2017 г.
Кроме того, Глава государства отметил, что хочет видеть прозрачность по дорожным тендерам.
"Единая позиция - качество и стоимость", - привел в Twitter слова Главы государства его пресс-секретарь.
Ранее П.Порошенко отметил, что на строительство дорог в Украине в этом году дополнительно будет выделено 15 млрд грн от Национального банка Украины.