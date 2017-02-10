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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Субсидии будут монетизированы - Президент

Киев • УНН

 • 16715 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Ивано-Франковскую область отметил, что субсидии будут монетизированы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.

Субсидии будут монетизированы - Президент

"Субсидии будут монетизированы", - процитировал С.Цеголко в Twitter слова П.Порошенко.

Субсидии будут монетизированы. - Президент

- Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 10 февраля 2017 г.

 

Кроме того, Глава государства отметил, что хочет видеть прозрачность по дорожным тендерам.

"Единая позиция - качество и стоимость", - привел в Twitter слова Главы государства его пресс-секретарь.

Ранее П.Порошенко отметил, что на строительство дорог в Украине в этом году дополнительно будет выделено 15 млрд грн от Национального банка Украины.

Украинские Национальные Новости

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