Субсидії буде отримувати менше українців

Зі слів Т.Голубенко, цього опалювального сезону субсидії отримуватимуть понад 6 мільйонів домогосподарств у всій Україні. Порівняно з показником минулого року - близько 6,7 мільйона - їхня кількість трохи зменшилася, але неістотно. Планують, що в наступному році цей показник знижуватиметься вже більш вагомо, адже доходи українців зростають.

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"Нині під час розрахунку розміру субсидій на новий опалювальний період беремо до уваги показники доходів громадян за І-ІІ квартали 2017 року. А в той час, як пам’ятаєте, саме було збільшено вдвічі мінімальну заробітну плату. Це вплинуло на число отримувачів субсидій - їхня кількість зменшилася. Однак на цей опалювальний сезон фахівці відділів соцзахисту поки що мають неповну картину оновлених доходів українців. Адже не слід забувати, що у жовтні відбулося осучаснення пенсій. Та можу заспокоїти літніх людей: хоч би на яку суму збільшилася ваша виплата, на розмір субсидії це не вплине. Принаймні в цьому опалювальному сезоні", - пояснила вона.

Вона зауважила, що збільшення пенсій почнуть враховувати у розрахунку державної допомоги на оплату комунальних послуг не раніше травня 2018 року.

Нагадаємо, міністр фінансів О.Данилюк сподівається, що 55 млрд грн вистачить на виплату субсидій у 2018 році.