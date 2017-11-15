Субсидии будет получать меньше украинцев

По словам Т.Голубенко, в этом отопительном сезоне субсидии будут получать более 6 миллионов домохозяйств по всей Украине. По сравнению с показателем прошлого года - около 6,7 миллиона - их количество несколько сократилось, но незначительно. Планируется, что в следующем году этот показатель будет снижаться уже более весомо, ведь доходы украинцев растут.

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"Сейчас при расчете размера субсидий на новый отопительный период принимаем во внимание показатели доходов граждан за I-II кварталы 2017 года. А в то время, как помните, именно было увеличено вдвое минимальную заработную плату. Это повлияло на число получателей субсидий - их количество уменьшилось. Однако на этот отопительный сезон специалисты отделов соцзащиты пока имеют неполную картину обновленных доходов украинцев. Ведь не следует забывать, что в октябре произошло осовременивание пенсий. Но могу успокоить пожилых людей: на какую бы сумму не увеличилась ваша выплата, на размер субсидии это не повлияет. По крайней мере в этом отопительном сезоне", - пояснила она.

Она отметила, что увеличение пенсий начнут учитывать в расчете государственной помощи на оплату коммунальных услуг не раньше мая 2018 года.

Напомним, министр финансов А.Данилюк надеется, что 55 млрд грн хватит на выплату субсидий в 2018 году.