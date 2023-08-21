Субсидія для переселенців: у Мінреінтеграції розповіли, як отримати на новому місці

Деталі

"Внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні без укладення договору оренди, може отримувати субсидію", - вказано у повідомленні.

Щоб отримати субсидію, внутрішньо переміщеній особі потрібні такі документи:



Заява про призначення субсидії;



Декларація про доходи та витрати, в якій зазначається склад домогосподарства;



Паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);



Довідка про статус ВПО;



Субсидію, як повідомляється, можна оформити в:



Уповноваженої посадової особи сільської, селищної, міської ради;



Центрі надання адміністративних послуг;



Сервісному центрі Пенсійного фонду України ;



Також можна подати заяву через портал "Дія", вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний застосунок Пенсійного фонду України (доступний для Android та iOS).

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