Субсидія для переселенців: у Мінреінтеграції розповіли, як отримати на новому місці
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Переселенці, які не зареєстровані, але фактично проживають на новому місці без договору оренди, за даними Мінсоцполітики, можуть отримати субсидію, повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає УНН.
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"Внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні без укладення договору оренди, може отримувати субсидію", - вказано у повідомленні.
Щоб отримати субсидію, внутрішньо переміщеній особі потрібні такі документи:
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- Заява про призначення субсидії;
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- Декларація про доходи та витрати, в якій зазначається склад домогосподарства;
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- Паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
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- Довідка про статус ВПО;
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Субсидію, як повідомляється, можна оформити в:
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- Уповноваженої посадової особи сільської, селищної, міської ради;
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- Центрі надання адміністративних послуг;
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- Сервісному центрі Пенсійного фонду України ;
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Також можна подати заяву через портал "Дія", вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний застосунок Пенсійного фонду України (доступний для Android та iOS).
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