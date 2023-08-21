Субсидия для переселенцев: в Минреинтеграции рассказали, как получить на новом месте

Детали

"Внутренне перемещенное лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении без заключения договора аренды, может получать субсидию", - указано в сообщении.

Чтобы получить субсидию, внутренне перемещенному лицу нужны следующие документы:



Заявление о назначении субсидии;



Декларация о доходах и расходах, в которой указывается состав домохозяйства;



Паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП);



Справка о статусе ВПЛ;



Субсидию, как сообщается, можно оформить в/у:



Уполномоченного должностного лица сельского, поселкового, городского совета;



Центре предоставления административных услуг;



Сервисном центре Пенсионного фонда Украины;



Также можно подать заявление через портал "Дія", вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины (доступно для Android и iOS).

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