Субсидия для переселенцев: в Минреинтеграции рассказали, как получить на новом месте
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Переселенцы, которые не зарегистрированы, но фактически проживают на новом месте без договора аренды, по данным Минсоцполитики, могут получить субсидию, сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает УНН.
Детали
"Внутренне перемещенное лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении без заключения договора аренды, может получать субсидию", - указано в сообщении.
Чтобы получить субсидию, внутренне перемещенному лицу нужны следующие документы:
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- Заявление о назначении субсидии;
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- Декларация о доходах и расходах, в которой указывается состав домохозяйства;
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- Паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП);
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- Справка о статусе ВПЛ;
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Субсидию, как сообщается, можно оформить в/у:
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- Уполномоченного должностного лица сельского, поселкового, городского совета;
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- Центре предоставления административных услуг;
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- Сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
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Также можно подать заявление через портал "Дія", вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины (доступно для Android и iOS).
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