Створення Єдиного туристичного реєстру та скасування ліцензування туроператорів: ВР підтримала "туристичний" законопроект

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"В новому проекті закону пріоритет – на внутрішній та в’їзний туризм. Змінюються підходи до стратегії розвитку галузі. Тепер це аналітика, підкріплена проектним менеджментом, а головне – ресурсами. Ми наводимо лад у взаємодії між державою та суб’єктами туристичної діяльності, запроваджуючи Єдиний туристичний реєстр, оновлюється система фінансового забезпечення туроператорів, категоризація готелів приводиться до світових практик", - сказав нардеп від фракції "Слуга народу" Дмитро Нальотов, представляючи законопроект в парламенті.

Деталі

Відповідно до пояснювальної записки, законопроектом пропонується створити дієву систему організації взаємодії усіх учасників туристичної діяльності шляхом запровадження державної електронної інформаційної системи, яка містить відомості про усіх суб’єктів туристичної діяльності та інші відомості щодо організації туристичної діяльності – Єдиного туристичного реєстру.

Право на здійснення туристичної діяльності суб’єкт господарювання набуває шляхом подання до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері туризму та курортів, повідомлення про початок здійснення такої діяльності.

Проектом закону пропонується замінити ліцензування туроператорської діяльності на внесення відомостей про суб’єкта туристичної діяльності до Єдиного туристичного реєстру шляхом подання повідомлення про початок провадження діяльності, що призведе до зменшення адміністративного тиску на суб’єктів господарювання та спрощення започаткування і ведення бізнесу шляхом усунення зайвих обмежень в провадженні господарської діяльності у сфері туроператорської діяльності.

Крім того, законопроект має концептуально змінити умови фінансового забезпечення туроператора, яке за словами авторів документу є цілком недієвим та не виконує своєї основної функції щодо захисту прав та законних інтересів туристів, запроваджуючи такий вид фінансового забезпечення, як страхування.

Законопроектом також пропонується законодавче закріпити єдиний стратегічний документ, що передбачав би стратегічні цілі за результатами аналізу проблем, варіанти їх вирішення та конкретні заходи, строки виконання, джерела фінансування, відповідальних виконавців та показники виконання, а також створення додаткового механізму фінансування відповідних програм та заходів на місцевому рівні. Стратегія буде основним програмним документом країни у галузі туризму на підставі якого пропонується розроблення відповідних регіональних та місцевих програм розвитку туризму.

Документ передбачає утворення у складі місцевих бюджетів місцевих фондів розвитку туризму, наповнення яких передбачається здійснювати за рахунок туристичного збору, який є місцевим збором, та кошти від якого станом на сьогодні надходять до загального фонду місцевих бюджетів та розподіляються на потреби територіальної громади; грошових стягнень за порушення вимог законодавства в сфері туризму; цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян. Кошти місцевих фондів розвитку туризму можуть використовуватися виключно для реалізації пріоритетів країни в галузі туризму відповідно до затверджених в установленому порядку місцевих програм розвитку туризму.

Що було раніше

Минулого року парламентарі ухвалили президентський законопроект, яким передбачає зменшення чи звільнення від оподаткування низки проектів і програм у сфері культури, туризму та креативних індустрій.



