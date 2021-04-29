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Создание Единого туристического реестра и отмена лицензирования туроператоров: ВР поддержала "туристический" законопроект

Создание Единого туристического реестра и отмена лицензирования туроператоров: ВР поддержала "туристический" законопроект

Киев  •  УНН

 • 16340 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Верховная Рада на внеочередном заседании в четверг приняла в первом чтении проект закона № 4162 о внесении изменений в Закон Украины "О туризме" и некоторые другие законодательные акты относительно основных принципов развития туризма. Соответствующее решение поддержал 261 народный депутат, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"В новом проекте закона приоритет - на внутренний и въездной туризм. Меняются подходы к стратегии развития отрасли. Теперь это аналитика, подкрепленная проектным менеджментом, а главное - ресурсами. Мы наводим порядок во взаимодействии между государством и субъектами туристической деятельности, вводя Единый туристический реестр, обновляется система финансового обеспечения туроператоров, категоризация отелей приводится к мировым практикам", - сказал нардеп от фракции "Слуга народа" Дмитрий Налетов, представляя законопроект в парламенте.

Детали

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается создать действенную систему организации взаимодействия всех участников туристической деятельности путем внедрения государственной электронной информационной системы, содержащей сведения о всех субъектах туристической деятельности и другие сведения по организации туристической деятельности - Единого туристического реестра.

Право на осуществление туристической деятельности субъект хозяйствования приобретает путем подачи в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере туризма и курортов, сообщение о начале осуществления такой деятельности.

Проектом закона предлагается заменить лицензирование туроператорской деятельности на внесение сведений о субъекте туристической деятельности в Единый туристический реестр путем уведомления о начале осуществления деятельности, что приведет к уменьшению административного давления на субъектов хозяйствования и упрощению начала и ведения бизнеса путем устранения излишних ограничений в осуществлении хозяйственной деятельности в сфере туроператорской деятельности.

Кроме того, законопроект должен концептуально изменить условия финансового обеспечения туроператора, которые по словам авторов документа являются полностью недейственными и не выполняют своей основной функции по защите прав и законных интересов туристов, вводя такой вид финансового обеспечения, как страхование.

Законопроектом также предлагается законодательно закрепить единый стратегический документ, который предусматривал бы стратегические цели по результатам анализа проблем, варианты их решения и конкретные меры, сроки выполнения, источники финансирования, ответственных исполнителей и показатели выполнения, а также создание дополнительного механизма финансирования соответствующих программ и мероприятий на местном уровне. Стратегия будет основным программным документом страны в области туризма, на основании которого предлагается разработка соответствующих региональных и местных программ развития туризма.

Документ предусматривает создание в составе местных бюджетов местных фондов развития туризма, наполнение которых предполагается осуществлять за счет туристического сбора, который является местным сбором, и средства от которого на сегодня поступают в общий фонд местных бюджетов и распределяются на нужды территориальной общины; денежных взысканий за нарушение требований законодательства в сфере туризма; целевых и других добровольных взносов предприятий, учреждений, организаций и граждан. Средства местных фондов развития туризма могут использоваться исключительно для реализации приоритетов страны в области туризма в соответствии с утвержденными в установленном порядке местными программами развития туризма.

Что было раньше

В прошлом году парламентарии приняли президентский законопроект, предусматривающий уменьшение или освобождение от налогообложения ряда проектов и программ в сфере культуры, туризма и креативных индустрий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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